برلماني في صنعاء يتهم المشاط بالخيانة

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يزيد بن سلمان - شبوة - اتهم النائب في البرلمان عبده بشر اليوم الاثنين ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى بـ" الخيانة العظمى".

وقال البرلماني بشر في تغريده بـ "تويتر" تقدمنا باتهام الرئيس عبدربه منصور هادي بالخيانة العظمى من قبة البرلمان في تاريخ 9/4/ 2013 بسبب خيانته للوطن وتفكيك المؤسسة الأمنية والعسكرية ومخالفة واختراق الدستور . وتساءل بشر هل أن الأوان لاتهام مهدي المشاط بالخيانة العظمى واختراقه وتعطيله ومخالفته للدستور وتجويع الشعب وهدر الأموال وارتفاع الأسعار، وإصدار قرارات بإنشاء هيئات خارج أطار الدستور والقانون . تقدمناباتهام عبدربه منصورهادي بالخيانه العظمى من قبة البرلمان في تاريخ ٢٠١٣/٩/٤م بسبب خيانته للوطن وتفكيك المؤسسه الامنيه والعسكريه ومخالفة واختراق الدستور وووو ووووووووو فهل آن الاوان لإتهام مهدي المشاط بالخيانه العظمى واختراقه وتعطيله ومخالفته للدستور ووووووووو فتجويع الشعب وتابع القول :"فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبـه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهـام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العـادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما أعفي من منصبه " وإذا حكم بالإدانة على أي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عـدم الإخـلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقـادم أي من الجرائـم المذكـورة في هـذه الـمـادة.

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