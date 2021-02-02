شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الطريقة الحوثية "الجهنمية" للفصل بين الطلبة والطالبات في قاعات الدراسة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لبناء جدران فاصلة بنتها عناصر تابعة لمليشيا الحوثي داخل القاعات الدراسية بجامعة صنعاء، للفصل بين الطلاب والطالبات في القاعات الدراسية .

مدينين هذا الفعل كسابقة خطيرة ، ينم عن التفكير الذي وصلت اليه المليشيا الحوثية الإرهابية.

وقال مصدر في جامعة صنعاء ان الميليشيا بدأت ببناء جدران فاصلة بين الطلاب والطالبات في القاعات الدراسية تنفيذاً لتوجيهات قياداتهم التي اصدرت مؤخراً بعزل الطالبات عن الطلاب لمنع عدم الاختلاط في المدارس والجامعات.

وأضاف المصدر، ان ما تقوم الميليشيا من تصرفات همجيه هي اشبه بسلوكيات التنظيمات الارهابية كـ(داعش والقاعدة) حيث يلتقي تفكيرهم في مسائل ونقاط كثيرة ولعل عزل الذكور عن الاناث في الجامعات احداها.

كما عبر اكاديميون وطلاب في جامعة صنعاء عن استياءهم الشديد من الافعال الارهابية التي تمارسها المليشيا الحوثية داخل الحرم الجامعي.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية في مواصلتها لتضييق الخناق على الحريات العامة في أمانة العاصمة والمحافظات الخاضعة لسيطرتها منعت ما أسمته الاختلاط في الجامعات، كما منعت النساء من العمل في المطاعم والمقاهي.