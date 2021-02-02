شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تشن غزوة لسرقة ”القات” في البيضاء وتقتل اثنين من المواطنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية، هجوم على إحدى مزارع القات في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من المواطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن الشابين علي محمد العبيدي وجلال صالح أمعبيد قتلا أثناء حراستهما مزرعة قات في قرية المسحر بمديرية الصومعة.

وبحسب المصادر، فإن عناصر من مليشيات الحوثي تسللوا إلى المزرعة بهدف سرقة القات، ومجرد أن وجدا الشابين أطلق أحد عناصر المليشيا النار عليهما وقتلا على الفور.

وأشارت المصادر، إلى أن أهالي المنطقة هرعوا إلى المزرعة عقب سماع أصوات الأعيرة النارية، ووجدوا الشابين مضرجين بالدماء، فيما أنكرت عناصر المليشيات الإرهابية مسؤوليتها كالعادة.