شكرا لبحثكم عن خبر عبدالمغني يقتل زوجته بطريقة بشعة في صنعاء .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم موطن يمني، على قتل زوجته بطريقة بشعة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسطيرة مليشيا الحوثي الإرهابية. وقالت مصادر أمنية، إن المدعو سامي احمد مسعد عبدالمغني - 43 عاما- قام بإطلاق النار من مسدس على زوجته المجني عليها اشواق محمد محمد عبدالمغني. وذكرت المصادر أن المجني عليها اشواق عبدالمغني - 37 عاما- توفيت بعد إصابتها بطلقتين من مسدس زوجها، وذلك بسبب خلافات أسرية. وعن نهاية القاتل المستحقة، أعلنت الأجهزة الأمنية بصنعاء، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على المدعو سامي عبدالمغني، بتهمة قتل زوجته، وأكدت ان المتهم أحيل للإجراءات القانونية.

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