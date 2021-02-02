عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس أركان الجيش: لا خيار أمامنا إلا اجتثاث ميليشيا الحوثي

الثلاثاء 2 فبراير 2021

الخليج 365

طالب رئيس أركان الجيش الوطني، الإثنين، الشعب والجيش بالاصطفاف أمام إرهاب الحوثي، قائلا إنه "لاخيار إلا اجتثاث المليشيا".



وأشار رئيس هيئة الأركان بالجيش اليمني، الفريق ركن صغير بن عزيز إلى الانتهاكات والجرائم التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق اليمنيين، ومساعيها الحثيثة لتفخيخ عقول الأطفال وحقنهم بثقافة الحقد والكراهية واستمرارها في زراعة البر والبحر بالمتفجرات وأدوات الموت لتدمير حاضر ومستقبل البلاد واليمنيين.

وأشاد المسؤول العسكري، خلال كلمة له لدى توزيع دفعة جديدة من الاحتياجات الخاصة بجرحى الجيش اليمني في مأرب، بدور تحالف دعم الشرعية وجهود السعودية وما تقدمه من دعم وإسناد لإنجاح المعركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال رئيس الأركان إن الأمن والاستقرار لن يتحقق في اليمن ما لم نقدم التضحيات في سبيل دحر الإرهاب الحوثي الذي دمر كل شيء جميل في البلاد وفي سبيل اجتثاثه وللأبد.

في السياق، أعلن الجيش الوطني تدمير مخزن أسلحة لمليشيات الحوثي في قصف مدفعي دقيق في محافظة مأرب، محور اعنف المعارك منذ أكثر من عام.

وقال الجيش الوطني في بيان، إن مدفعية قواته دكت عديد مواقع لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران بجبهتي "المشجح" وهيلان" في مديرية صرواح إلى الجهة الغربية من المحافظة النفطية.

وأسفر القصف، وفقا للبيان، عن تدمير مخزن أسلحة، وعربات وعتاد قتالي وسقوط عديد قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية الإرهابية.

من جهة آخرى، شنت قوات الجيش اليمني هجوما نوعيا على مناطق سيطرة مليشيات الحوثي في معقلها الأم في محافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

وذكر بيان للجيش اليمني، أن قواته نفذت هجوما على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في المركز الإداري لمديرية باقم شمالي صعدة.

وأكد البيان سيطرة الجيش الوطني على تلة "ابو علي" الواقعة في مدخل مركز مديرية باقم عقب معارك طاحنة خلفت عديد قتلى وجرحى بصفوف المتمردين الحوثيين.

وكبدت مقاتلات التحالف ومعارك للجيش اليمني والقبائل في الآونة الأخيرة، مليشيات الحوثي الإرهابية خسائر فادحة بجبهات مأرب والضالع وصعدة والحديدة ردا على تصعيد للانقلابيين لافشال مساعي السلام بقيادة الأمم المتحدة.