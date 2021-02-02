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شرطة تعز تعلن بدء صرف مرتبات منتسبيها لشهري أغسطس وسبتمبر 2020

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت إدارة شرطة محافظة تعز، الاثنين، عن بدء صرف رواتب منتسبيها لشهري  أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٠م .

وأوضحت شرطة تعز في بيان لها، نشره موقع الإعلام الأمني، أن عملية الصرف بدأت من عصر الاثنين، عبر بنك الكريمي وفروعه". 

وأشارت إلى أن "عملية الصرف شملت القوة العاملة والغير العاملة، بما فيهم (الشهداء والجرحى والوفيات وكبار السن والدارسين في الخارج )".

وأهابت شرطة المحافظة بجميع الضباط والصف والجنود التوجه لاستلام مرتباتهم عبر أي صراف من وكلاء بنك الكريمي  مع اصطحاب الوثائق الثبوتية المطلوبة أثناء استلام المرتبات.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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