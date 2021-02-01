شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يناقش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعادة تأهيل مراكز علاج السرطان في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، قاسم بحيبح، اليوم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر تقنية الإتصال المرئي، إعادة تأهيل مراكز علاج السرطان في بلادنا وذلك بدعم من الوكالة الدولية ومنظمة الصحة العالمية والبنك الإسلامي للتنمية ومركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والبرنامج السعودي لتنمية واعادة اعمار اليمن وبعض الدول المانحة بمبلغ يصل إلى ٦٥ مليون دولار .



وتطرق اللقاء الذي شارك فيه امين عام اللجنة الوطنية للطاقه الذرية الدكتور عبدالله الشامي مندوب اليمن الدائم لدى الوكالة، السفير هيثم شجاع الدين، وعدد من المسؤولين ومن جانب الوكالة الدولية مدير إدارة أسيا والباسفيك، مسؤولة التعاون التقني بالوكالة، جان ابايا وعدد من المختصين، الى ضرورة تطوير قدرات بلادنا في مجال علاج السرطان بالاشعاع وبما يلبي حاجة المواطنين.

كما حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور مصلح التوعلي ومدير عام المركز الوطني الأورام الدكتور جمال عبدالحميد.