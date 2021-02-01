حيدان يناقش مع الملحق القانوني بالسفارة الامريكية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان اليوم الملحق القانوني بالسفارة الامريكية المدير الاقليمي لمكتب التحقيقات الفيدرالية ريتشارد رايان عبر الاتصال الافتراضي.



ونوه الوزير بالتعاون بين البلدين في الجانب القانوني ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وما تقدمه الملحقية في مجال التدريب والتأهيل لعناصر وزارة الداخلية اليمنية في مجالات الادلة الجنائية ومكافحة الارهاب والتطرف والجريمة الالكترونية.

وأشار الى جهود لجنة التحقيق في الحادث الارهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي اثناء عودة الحكومة، والذي راح ضحيته العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح، وهو السلوك الارهابي المستمر لميليشيا الحوثي الارهابية ومن يقف وراءها.

من جانبه أكد الملحق القانوني الامريكي ان التعاون بين البلدين وخاصة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به اليمن هو من صميم التوجه الامريكي لاعادة احلال الامن والسلام والتقدم في الجمهورية اليمنية.

كما أكد حرص بلاده على التعاون وتقديم الدعم الفني للاجهزة الامنية اليمنية خاصة في مجالات البحث والادلة الجنائية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.