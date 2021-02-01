مأرب.. توزيع 150 عربة كهربائية لجرحى الجيش الوطني

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت دائرة الخدمات الطبية العسكرية، الاثنين، توزيع الدفعة الثالثة من الاحتياجات الخاصة لجرحى الجيش الوطني في محافظة مأرب.



وجرى خلال الفعالية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، توزيع 150 عربة كهربائية والاحتياجات الأخرى المرافقة لها، لجرحى الجيش الوطني، وفق موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت".



وأكد رئيس الأركان على ضرورة مضاعفة الجهود لإيصال الخدمات الطبية العسكرية إلى أفضل مستوى، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بهيئة الإسناد ودائرة الخدمات الطبية.



وأشار إلى الانتهاكات والجرائم التي تمارسها المليشيات الحوثية بحق اليمنيين، ومساعيها الحثيثة لتفخيخ عقول الأطفال وحقنهم بثقافة الحقد والكراهية واستمرارها في زراعة البر والبحر بالمتفجرات وأدوات الموت لتدمير حاضر ومستقبل اليمن واليمنيين.



وقال بن عزيز، إن "الأمن والاستقرار لن يتحقق في اليمن ما لم نقدم التضحيات تلو التضحيات في سبيل دحر الإرهاب الحوثي الذي دمر كل شيء جميل في البلاد".



وأضاف، أنه "لا خيار أمام المينيين إلا اجتثاث المليشيات الكهنوتية والتخلص منها للأبد، وهذا يتطلب من الجمع الوقوف صفاً واحداً أمام الإرهاب الحوثي وتخليص اليمن والمنطقة منه".



وثمن جهود تحالف دعم الشرعية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من دعم وإسناد لإنجاح معركتنا الوطنية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية الايرانية.

