تدريب موظفي هيئة المواصفات بمجال الضوابط الحديثة للرقابة على الصادرات والواردات الغذائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية حول الضوابط الحديثة للرقابة على الصادرات والواردات الغذائية القائمة على المخاطر، تنظمها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة (YSMO) بالتعاون مع برنامج الانتعاش الاقتصادي وسُبل العيش (ERLP)، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID).



وتهدف الدورة التدريبية التي تستمر يومين إلى تأهيل 13 مشاركا من ديوان هيئة المواصفات ومكاتبها في ميناء المنطقة الحرة، وميناء رصيف المعلا، ومطار عدن الدولي، ومنفذ الوديعة البري، ومنفذ البقع - خباش ومنفذ شحن البري، في مجالات الضوابط الحديثة.

وأكد مدير عام الهيئة المهندس حديد الماس، أهمية الدورة التدريبية في تعزيز قدرات الفنيين والمفتشين على آليات وضوابط وإجراءات الرقابة الحديثة على واردات وصادرات المواد الغذائية بما يتوافق مع المعايير الدولية لسلامة الأغذية وإجراءات الرقابة على الجودة بما يسهم في تشجيع الصادرات ودعم روافد الاقتصاد الوطني، ويضمن الحفاظ على صحة وسلامة وأمن المستهلك، وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة ووضع إستراتيجيات لمواءمة إجراءات التصدير والرقابة على الواردات.