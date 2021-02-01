اليزيدي يناقش مع مسؤول جزائري مستجدات الأوضاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش سفير اليمن في الجزائر علي اليزيدي، اليوم مع مدير البلدان العربية بوزارة الخارجية الجزائرية أحمد بوزيان، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.



وتطرق اليزيدي إلى الجرائم الارهابية لمليشيا الحوثي، واستهدافها للحكومة بمطار عدن الدولي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين.

وأشار إلى أهمية تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية على المستوى الوطني والعالمي، موضحا ان التصنيف في محله وينطبق عليهم بسبب ما ارتكبوه من جرائم بحق الإنسانية، وأن هذه التسمية جاءت متأخرة رغم أن الحكومة الشرعية تطالب بذلك منذ وقت مبكر.

ولفت الى أن ما يثار من مخاوف من بعض الجهات أن تؤثر هذه التسمية على المساعدات الإنسانية لا أساس له من الصحة، حيث أن هذه المليشيا الإرهابية تقوم بنهب المساعدات وتحيلها إلى المجهود الحربي.

من جانبه أكد مدير البلدان العربية حرص الجزائر على سلامة الشعب اليمني وضمان سيادته ووحدته ووقوف الجزائر إلى جانب الشرعية، متمنياً أن تنتهي هذه الحرب ويسود السلام في اليمن.