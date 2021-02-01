محافظ تعز يتفقد سير العمل في طريق هيجة العبد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ تعز نبيل شمسان اليوم أعمال الصيانة في طريق هيجة العبد الذي يربط المحافظة بالعاصمة المؤقتة عدن .



واطلع المحافظ على سير أعمال التأهيل وما تم انجازه من قبل المقاولين فيما يتعلق بالجدران الساندة وأعمال الصبيات والاعمال الخرسانية بدعم حكومي واشراف وزارة الاشغال العامة.

وشدد المحافظ على سرعة إنجاز أعمال الصيانة وفق الدراسات الفنية وفتح الطريق أمام المواطنين كونه الشريان الأساسي لخدمة المواطنين وتسهيل السفر والحركة التجارية من العاصمة المؤقتة عدن الى المحافظة.