القوات الشرعية تحرر مواقع جديدة في صعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت قوات الشرعية، اليوم الإثنين، من تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة صعدة، شمالي البلاد.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحفي، إن قوات الجيش "شنت هجوماً نوعياً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة".

وأشار المركز إلى أن قوات الجيش "تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية من مواقع في المدخل الشمالي الغربي لمركز مديرية باقم، منها تبة أبو علي".

وأضاف المركز بأن المعركة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

وتعتبر محافظة صعدة المعقل الرئيس لجماعة الحوثي، وتدور فيها مواجهات متكررة منذ سنوات، خلفت عدداً كبيراً من الضحايا من الجيش اليمني والحوثيين، فضلاً عن سقوط مدنيين.