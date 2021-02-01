رئيس مجلس النواب يعزي بوفاة رجل الأعمال شماخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال الشيخ أبوبكر سالم شماخ رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الحديدة والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الاقتصادي والتنموي والمجتمعي.



وأشاد رئيس مجلس النواب في البرقية التي بعثها إلى أحمد سالم شماخ وكافة آل شماخ بمناقب الفقيد ودوره التجاري والإنساني المتعدد.

وقال : لقد كان الفقيد قامة اقتصادية مرموقة وواحداً من رجال الأعمال الذين اسهموا بشكل فاعل في تحديث وتطوير العمل التجاري وكان له دورا بارزا في العملية التنموية، وكذا العديد من الاسهامات الخيرية المتعددة وبرحيله خسر الوطن شخصية صناعية وتجارية وإنسانية رائدة.

وأعرب الشيخ البركاني، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة بهذا المصاب الأليم .. مبتهلا إلى المولى القدير أن يتغمده بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون