تدشين الاسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، اليوم، فعاليات الاسبوع الخليجي لتوعية بالسرطان، الذي ينفذه المركز الوطني لعلاج السرطان.



واكد الدكتور لمروق، على أهمية المناسبة ودورها في رفع الوعي المجتمعي بالمرض والحث على اجراء فحوصات الكشف المبكر، وبما يضمن تلافي مخاطره على المرضى ، مشيدا بالتحسين المستمر في الخدمات التي يقدمها المركز للمرضى.

واعلن الوكيل لمروق عن تخصيص أرض لاقامة مشروع مستشفى متكامل لعلاج الاورام السرطانية، موجها قيادة المركز بضرورة انجاز التصاميم الهندسية المناسبة لاقامة هذا الصرح الطبي الجديد، مشددا على تشكيل لجنة طبية مختصة تتولى اعطاء التقارير الطبية للحالات المرضية التي تحتاج للعلاج في الخارج .

من جانبه استعرض مدير عام المركز الدكتور صالح المصواع نوعية برامج التوعية التي سيتم تنفيذها خلال الاسبوع ، مشيرا الى ان المركز سجل الف واربعمائة حالة مرضية منذ انشاء المركز، منها 273 حالة في العام الماضي، وبزيادة مائة واربعة واربعين حالة عن العام تسعة عشر، منوها بان مديرية الصعيد تحتل المرتبة الاولى في حالات الاصابة بالمرض ،تليها مديريتي عتق وبيحان .