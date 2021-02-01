لحج.. محور "طور الباحة" يدشن العام التدريبي بعرض عسكري مهيب

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن محور طور الباحة العسكري بمحافظة لحج (جنوبي اليمن)، الاثنين، المرحلة الأولى من العام التدريبي 2021م، للتدريب القتالي والعملياتي والإعداد المعنوي والبدني.



وتخلل الحفل الذي اقيم بمعسكر الكمب بمديرية طور الباحة؛ عروض موسيقية، وعرض عسكري مهيب لوحدات عسكرية رمزية وللآليات والأسلحة المختلفة، عكست المهارات القتالية والمعنوية الكبيرة لمنتسبي المحور من مختلف الأولوية والوحدات العسكرية.



ووفقا لموقع لوزارة الدفاع "سبتمبر نت" فإن قائد المحور اللواء أبو بكر الجبولي، أكد مضي قيادة المحور في طريق العمل والبناء، وفق خطوات تعزز الأمن والاستقرار، وتعزز صفوف الجيش الوطني لتقف صداً منيعاً أمام العناصر الإرهابية الحوثية.



وقال اللواء الجبولي: "ستظل أيدينا ممدودة لكل رفقاء السلاح، ونرفض الانقلابات والفوضى والعبث ونؤسس لعهد جديد يقوم على أن نشمر سواعد الجد في مواجهة كل ألوان الصلف والبطش".



وحضر فعالية التدشين عن السلطة المحلية بمحافظة لحج، مدير عام مديرية طور الباحة عبدالرقيب البكيري، ورئيس عمليات المحور العميد فارس الحفيظي ونائبه العميد صالح العاطفي، ورؤساء شعب المحور وقادة الوحدات العسكرية، ورؤساء أركانها وعملياتها، وعدد من الضباط وقادة الجبهات.

