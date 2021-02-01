شكرا لبحثكم عن خبر مبادرة "نعم للحياة" تختتم برنامج توعوي بمخاطر انتشار تعاطي الشباب للمخدرات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خـاص – عـدن

اختتمت مبادرة "نعم للحياة"، بالشراكة مع مؤسسة "وجود" للأمن الإنساني، فعاليات وأنشطة الحملة الإنسانية الوطنية للتوعية بمخاطر انتشار تعاطي المخدرات في أوساط الشباب، التي نّفذت في إطار مشروع "تعزيز دور النساء والشباب لبناء مجتمعات متماسكة".

أستمرت الحملة التوعوية على مدى ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة 15 مرشد توعوي، توزعوا في سبع فرق، نفذت بالتوازي نزول ميداني إلى 21 مدرسة للتعليم الإعدادي والثانوي في مديريتي التواهي والمعلا، وقدمت جلسات توعوية حول مخاطر وأضرار تعاطي المخدرات، لطلاب وطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية.

تخلل الجلسات التوعوية شروحات توضيحية خصصت للتعريف بالمخدرات وأنواعها، الأسباب المختلفة لانتشارها في المجتمع، والآثار الناجمة والأضرار المترتبة عن تعاطيها، كما عُرضت صور وأفلام قصيرة، حملت رسائل إرشادية موجهة حول السبل الممكنة لتجنب المخدرات، ودور الأسرة والمجتمع في التصدي لظاهرة تعاطيها والحد منها، إلى جانب دراسة بعض حالات الإدمان، وكيفية تقديم المساعدة اللازمة.

قوبلت الجلسات التوعوية بإقبال وتفاعل الطلاب والطلبات، وحظيت بحضور الهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس المستهدفة، كما شهدت بعض الأنشطة اهتمام ومشاركة مجتمعية، لا سيما أولياء الأمور، من جانب آخر خرجت الجلسات التوعوية بتوصيات، أبرزها توسيع نطاق البرنامج التوعوي؛ ليشمل شرائح وفئات المجتمع، ويغطي الطلاب والطالبات كافة المراحل الدراسية في مختلف مدارس مديريات محافظة عدن.

يُذكر أن تنفيذ الحملة الإنسانية الوطنية التوعوية بمخاطر انتشار تعاطي المخدرات، جاء بالتنسيق مع إدارتي مكتبي التربية والتعليم في مديريتي التواهي والمعلا.