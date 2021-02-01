وزير المياه يبحث مع مدير الأوتشا في اليمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في اليمن سجاد محمد ساجد، تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية ومدى إمكانية تحويل الأنشطة من طارئة إلى تنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوسيع التدخلات بالتعاون والتنسيق مع الحكومة.



وأكد الوزير الشرجبي، حرص وزارة المياه على التعاون وتقديم الدعم اللازم لتسهيل تنفيذ أنشطة المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة .. مبيناً صعوبة الوضع الراهن على مختلف الأصعدة.

وأكد المسؤول الأممي، أن "أوتشا" تعد أحد شركاء الحكومة وأن العمل مع وزارة المياه يشكل رافداً تنموياً هاماً، كما أكد أهمية دعم الوزارة في تصميم وتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية.

حضر اللقاء مستشاري وزير المياه المهندس نجيب نعمان والمهندس ناصر اليزيدي، ومدير الوحدة التنفيذية لمشاريع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية بالوزارة المهندسة أروى حمادي، ومدير وحدة الطوارئ والإصحاح البيئي بالوزارة المهندس حسام غيثان ونائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن نيلز دينجوال.