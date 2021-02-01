وزير التخطيط يبحث مع ممثل الأوتشا في اليمن سُبل التعاون والتنسيق بين الجانبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع الممثل الجديد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (الأوتشا) سجاد محمد ساجد، سُبل التعاون والتنسيق بين الجانبين.



وتطرق اللقاء إلى أهمية التنسيق مع اللجنة الخاصة لتطوير آلية العمل الإغاثي للمنظمات العاملة في اليمن، وتأكيد دعم الأوتشا للجهود المبذولة من قِبل وزارة التخطيط لتقديم التسهيلات للمنظمات العاملة في اليمن.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير باذيب، بالمدير الجديد للأوتشا .. مشيدا بجهودهم المبذولة في اليمن .. مؤكدا تطلع الحكومة بأن يكون 2021م عام الانتقال من الإغاثة إلى التنمية، وأن الحكومة معنية بجميع أفراد الشعب اليمني وتتطلع للسلام والأمن والاستقرار والتنمية والقضاء على الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وإنهاء الحرب وبناء الدولة المدنية الحديثة، وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية.

وشدد على ضرورة وأهمية التنسيق مع وزارة التخطيط، حيث أن مناقشة محفظة المشاريع الممولة من الجهات المانحة ومنها البنك الدولي تتم عبر وزارة التخطيط ولابد من توحيد التنسيق في هذا الجانب وتكون هناك خطة عمل مشتركة، وكذا موافاة الأوتشا وكافة المنظمات بتقاريرها للوزارة حتى تستطيع الوزارة القيام بمساعدة الجميع من أجل القيام بمهامهم بالشكل المطلوب.

وتطرق إلى أهمية عقد ورشة عمل فنية حول إطلاق برنامج النافذة الواحدة والدعوة لدعم تسهيل تنفيذها بين مختلف الجهات المستفيدة، بهدف تقليص الكثير من الإجراءات المطلوبة وتقديم كافة التسهيلات في العمل الإنساني والتنموي .. داعيا إلى دعم العملة الوطنية من خلال إتمام المنظمات عمليات المصارفة عبر البنك المركزي في عدن .. مشيرا إلى الجهود الحكومية فيما يخص القرار الأمريكي بخصوص تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية دولية .. لافتا إلى توجيه رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، بتشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط لضمان تجنيب العمل الإنساني أي تبعات وإيجاد آلية لتطوير العمل الإنساني والإغاثي.

من جانبه عبر ممثل مكتب الأوتشا في اليمن، عن سعادته في اللقاء ونقل تحيات وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، وتطلعه لمزيد من التعاون لتقديم المساعدات المختلفة.