محافظ ابين يناقش تدخلات المجلس النرويجي ومكتب الأمم المتحدة للمشاريع في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ أبين، اللواء الركن ابوبكر حسين سالم اليوم مع ممثلة كتلة الحماية بالمجلس النرويجي لادارة مخيمات النازحين نهاد مبارك وممثلي مؤسسة شباب ابين ترتيبات النزول الميداني لتقييم الموقع المحدد من قبل السلطة المحلية بالمحافظة لانشاء مخيم للنازحين من ابناء المحافظات الاخرى .



وفي اللقاء، الذي حضره الامين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد، أكد المحافظ على ضرورة الاسراع في تقييم وضع الموقع وتحديد مواقع بناء المساكن الايوائية وادخال الخدمات العامة للموقع وتحديد موقع لادارة المخيم وترتيب مركز شرطة مصغر بالموقع لتوفير الحماية الامنية للنازحين .. موجها الجهات المعنية بالمحافظة بتسهيل اجراءات الفريق لانجاز مهمته .

من جانبها، اكدت ممثلة المجلس النرويجي ان نزولهم سيكون للتقييم وتحديد الاحتياجات الايوائية المطلوبة لاقامة المخيم .

وفي لقاء آخر، ناقش محافظ أبين، مع ممثلي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع من المهندسين والفنيين الترتيبات الجارية لبدء أعمال التنفيذ في التدخلات الفنية والهندسية المطلوبة لمستشفى زنجبار العام والتي من المتوقعة بدءها خلال شهر .

وفي اللقاء، ثمن محافظ أبين جهود المنظمة وتدخلهم لصيانة وتاهيل اقسام مستشفى العاصمة زنجبار الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين من اهالي المدينة والنازحين اليها من محافظات اخرى .. مؤكداً استعداد المحافظة تقديم كافة الاسهيلات لانجاح هذا التدخل .