شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشّين مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في محافظة المهرة.



ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات التعليمية.

وثمن أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر، الدعم الكبير لمركز الملك سلمان، والذي يساهم في تخفيف معاناة الايتام.

فيما أوضح مدير الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الكوارث الدكتور محمد الناشري، أن 300 يتيما في المهرة سيستفيدون من المشروع عن طريق كفالة شهرية تقدم لهم ولأسرهم إضافة إلى الرعاية الشاملة في الجانب التعليمي والصحي.