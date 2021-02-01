شكرا لبحثكم عن خبر الحزام الأمني بعدن يضبط متهماً بقضية قتل وأحد الفارين من السجن المركزي في 2015 والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لمكتب الإعلامي
لقوات الحزام الأمني
العاصمة عدن
ضبطت قوات الحزام الأمني، يوم أمس، أحد المطلوبين في مديرية الشيخ عثمان والصادر بحقه مذكرة قبض قهري من نيابة إستئناف عدن.
و أوضحت عمليات قوات الحزام الأمني، في بلاغ صادر عنها، بإن قوة من كتيبة طوارئ الحزام الأمني العاصمة عدن، تمكنت من ضبط المطلوب الأمني (أ.م.أ.ح) بعد عملية رصد وتحرٍ، وإنها بصدد إحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
يشار بإن المدعو (أ.م.أ.ح) أحد السجناء الفارين من سجن المنصورة المركزي مطلع العام 2015، وأحد المتهمين في جريمة القتل العمد للمجني عليه وسيم أحمد عبدالواسع.
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