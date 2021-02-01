ميليشيا الحوثي مستمرة بزراعة الالغام في الطرق العامة بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دانت لجنة حقوق الانسان والاعلام بمحافظة الجوف استمرار مليشيا الحوثي الارهابية بزراعة الالغام في الطرق العامة واستهداف المدنيين.



وقالت اللجنة في بيان له، وفقا لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انها تلقت بلاغات عن تعرض مدنيين لثلاثة الغام مختلفة بمديرية خب والشعف في الطريق الرابطة بين اليتمة ومحافظة مارب ما أدى لاصابة اربعة مدنيين بينهم امرأة، واتلاف ثلاث سيارات مدنية.

وعبرت اللجنة عن استنكارها الشديد وادانتها للممارسات الاجرامية التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق المدنيين بشكل مستمر وزراعتها الالاف من الالغام بشكل عشوائي وتحويلها الى للكثير من المناطق المدنية الى حقول موت محققة تهدد حياة وسلامة المواطنين.

وتدين اللجنة هذا العمل المشين والإجرامي الذي يخالف كافة المعاهدات والأعراف والمواثيق المحلية والدولية وتدعوا كآفة المنظمات المعنية الضغط على هذه المليشيات بسرعة نزع الألغام وتطهير المناطق المدنية، وتقديم كافة المنتهكين للعدالة الدولية، كما تدعوا اللجنة الى تعويض الضحايا وتقديم العون اللازم لهم.