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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين الاسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
دشن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان بوزارة الصحة اليوم بعدن فعاليات الاسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان.
واكد نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان على أهمية رفع الوعي الصحي تجاه السرطان وضرورة تظافر الجهود مع كل الخيرين لانجاح فعاليات الحملة الخليجية السادسة للتوعية بالسرطان والتي نشارك فيها بانشطة توعوية مختلفة.
فيما أوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة السرطان الدكتور جمال عبدالحميد أن برنامج الشهر التوعوي سيتضمن محاضرات وندوات وورش عمل ومهرجانات واطباق خيرية وتوجيه الرسائل التوعوية عبر وسائط الاعلام المختلفة وتوزيع النشرات والمطويات المتضمنة التعريف بالسرطان وطرق انتشاره وكيفية علاجه وتقديم قصص النجاح للطواقم الطبية العاملة في مراكز مكافحة السرطان.