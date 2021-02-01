تدشين الاسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان بعدن

واكد نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان على أهمية رفع الوعي الصحي تجاه السرطان وضرورة تظافر الجهود مع كل الخيرين لانجاح فعاليات الحملة الخليجية السادسة للتوعية بالسرطان والتي نشارك فيها بانشطة توعوية مختلفة.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة