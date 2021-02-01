شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام الدورة الثالثة لمكافحة العدوى بمراكز عزل كورونا بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم 25 طبيبا من المشتغلين بمراكز العزل الصحي بعدن دورتهم التدريبية الثالثة التي نظمتها على مدى ثلاثة أيام وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية.

