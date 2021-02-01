شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يحرر مناطق جديدة في مديرية باقم شمال صعده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذت قوات الجيش الوطني اليوم، الاثنين ، هجوما نوعيا على مناطق تمركز عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية بمركز مديرية باقم بمحافظة صعده.



وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهل وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على "تبة ابو علي" الواقعة في مدخل مركز مديرية باقم بعد اشتباكات عنيفة اسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا.