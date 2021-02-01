وزير التربية يناقش مع مؤسسة العون للتنمية مشاريعها في قطاع التعليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادة مؤسسة العون للتنمية للاطلاع على مشاريعها في القطاع التربوي والتعليمي.



ونوه الوزير بالدور الهام للمؤسسات المحلية والدولية في مساندة القطاع التعليمي والتربوي وأن تعزيز الشراكة معها ضرورة لتطوير التعليم.

وتطرق المدير التنفيذي للمؤسسة عبداللاه بن عثمان إلى المشاريع التي قامت بها العون في المجال التعليمي منذ العام 2005م وأبرز البرامج التي نفذتها وستنفذها خلال الفترة القادمة.