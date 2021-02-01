اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزير التربية يناقش مع مؤسسة العون للتنمية مشاريعها في قطاع التعليم

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التربية يناقش مع مؤسسة العون للتنمية مشاريعها في قطاع التعليم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادة مؤسسة العون للتنمية للاطلاع على مشاريعها في القطاع التربوي والتعليمي.

 

 

ونوه الوزير بالدور الهام للمؤسسات المحلية والدولية في مساندة القطاع التعليمي والتربوي وأن تعزيز الشراكة معها ضرورة لتطوير التعليم.

 

وتطرق المدير التنفيذي للمؤسسة عبداللاه بن عثمان إلى المشاريع التي قامت بها العون في المجال التعليمي منذ العام 2005م وأبرز البرامج التي نفذتها وستنفذها خلال الفترة القادمة.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا