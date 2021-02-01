السعيدي يتفقد سير الامتحانات الفصلية بالمعهد المهني الصناعي بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي اليوم، سير امتحان الفصل الأول بالمعهد المهني الصناعي بسيئون للعام الدراسي 2020 – 2021م.



وتعرف الوكيل السعيدي ومعه مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بوادي حضرموت والصحراء محبوب أمان، على شرح من مدير المعهد أنيس قمصي، حول الاجراءات التي تمت لضمان سير الامتحانات التي ستستمر على مدى أسبوعين، وتقدم اليها 435 طالبا في التعليم النظامي موزعين على ثلاث مستويات تعليمية تشمل 5 تخصصات مختلفة، و96 طالبا في التعليم الموازي من المستوى الثاني ويشمل 4 تخصصات أخرى ، اضافة الى 73 طالبا في الشعب الاضافية بالقطن موزعين على مستويين دراسيين وتخصصين متنوعين.

الى ذلك أطلع السعدي على سير عمل التمديدات الكهربائية التي يقوم بها طلاب المعهد في إطار مشروع تأهيل وترميم المعهد الصناعي الذي تنفذه مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية والاغاثية بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة.