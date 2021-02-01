محافظ المهرة يوجه بتوفير 5 سيارات لصندوق النظافة واجهزة لمكتب التعليم الفني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، بتوفير خمس سيارات لصندوق النظافة والتحسين.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم مدير الصندوق محمد بن عوشن، مشيدا بجهود الصندوق في تحسين المنظر العام لمدينة الغيضة.

في سياق اخر أكد محافظ المهرة، حرص السلطة المحلية على توفير احتياجات مكتب التجارة والصناعة، مشددا خلال لقاءه مدير المكتب عبدالله مغفيق، على أهمية مضاعفة جهود تسهيل عمل التجار وضبط ومراقبة الأسعار والنهوض بعلميات التصدير للمنتجات المحلية.

من جانب اخر وجه المحافظ، باعتماد 15 جهاز حاسوب وأجهزة تكييف لمكتب التعليم الفني والمهني بالمحافظة.

واكد المحافظ خلال لقاءه مدير المكتب الدكتور محمد شليان، على أهمية تطوير التعليم الفني والمهني، ومواكبة التخصصات والأقسام الجديدة.

وأقر اللقاء إصدار التكليفات والتعيينات في أقسام ودوائر المكتب، في إطار عملية التحديث والنهوض.