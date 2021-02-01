أزمة مشتقات نفطية خانقة تعصف بحضرموت لليوم الرابع على التوالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

تشهد مناطق ساحل حضرموت، جنوب شرق البلاد، أزمة خانقة في المحروقات منذ يوم الجمعة الماضية، دون الكشف عن الأسباب المؤدية للأزمة.



ودخلت مدينة المكلا الأزمة، يوم يوم الجمعة، 29 يناير/كانون الثاني، واصطفت المركبات - المليئة بالعوائل - أمام محطات الوقود للتزود بالبنزين الذي سرعان ما نفذ إثر تقليص الكميات.

وتقدر كميات الوقود الذي يأتي المحطات نحو 9 آلاف لتر يوميا، بحسب مصدر في إحدى محطات البنزين بالمكلا "لليمن العربي".

"تلوح الأزمة الحالية في مدينة المكلا، إلى إعلان جرعة جديدة في المحروقات، بالتزامن مع ضخ كميات أخرى من من الوقود بسعر تجاري في بعض المحطات".. وفق ما قاله مصدر في كلية الهندسة بجامعة حضرموت "لليمن العربي".

وقال أحد سائقي السيارات "لليمن العربي": "ذهبت للتزود بالديزل من إحدى المحطات يوم الأحد، ووجدت سعر اللتر الواحد 490 ريال، فرفضته وتوجهت إلى محطة أخرى للاصطفاف مع الناس للتعبئة من الوقود الحكومي".