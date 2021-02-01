انتقالي الشحر ينفذ حملة وقائية لمجابهة الأوبئة في عدد من أحياء المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

نفذت قيادة فرع المجلس الإنتقالي الجنوبي، بمديرية الشحر شرقي المكلا، حملة وقائية لمجابهة الحميات والأمراض الفيروسية داخل أحياء المدينة.



وأستمرت الحملة التي لبت نداءات المواطنين ومراكز تعليم الأطفال، لقرابة أسبوع، موصلة رسالة هامة مفادها أن القيادة المحلية تعمل بامكانياتها المتاحة وتستغلها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال رئيس القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بالشحر الاستاذ محمد الفردي، إن هذه الحملة تتلخص في مكافحة البعوض الناقل للحميات المنتشرة من خلال رش مادة الجير على المستنقعات في الأحياء المتداخلة بالسكان وثم الانتقال لطريقة الرش الضبابي في حي الأنصار والمنصورة.

وعبر الفردي عن شكره للقيادة المحلية بالمحافظة ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدمته من مواد لاستمرار تنفيذ هذا النوع الحملات الإنسانية.