مجلس أمناء مؤسسة فينا خير يعقد اجتماعه الأول للعام ٢٠٢١

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

الخليج 365 - المهرة

عقد مجلس أمناء مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، اليوم، اجتماعه الأول لعام 2021م برئاسة الأستاذ سالم عبدالله نيمر الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة الذي أشاد في كلمة له بإنجازات المؤسسة وجهود القائمين عليها، مشيراً إلى أهمية الأعمال الخيرية والتنموية التي تنفذها المؤسسة وما لها من أثر في المجتمع.



فيما رحبت الأستاذة يسرى علوي خوار رئيسة مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية بالحاضرين كلاً بإسمه وصفته.

واستعرضت جانب من الانجازات والمشاريع التي نفذتها المؤسسة خلال عامين منذ تأسيسها.

وتطرق الإجتماع إلى أهم الصعوبات والمعوقات التي واجهت المؤسسة خلال العامين المنصرمين ووضع خطة لتذليل الصعاب التي تواجه المؤسسة وسبل تجاوزها ، كما تم عرض خطة المشاريع للعام الجاري ٢٠٢١م.

وتم ترشيح الأستاذ سالم بن نيمر رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة ، والأستاذ خودم محمد خودم أمينا عاما حسب التصويت المقترحات المقدمة من قبل أعضاء المؤسسة.

كما تم تحديد مواعيد إجتماع المجلس من قبل مجلس الأمناء على أن يكون الإجتماع بداية كل عام ونصف السنة واستعداد المجلس للإنعقاد إذا لزم الأمر.

ومن ناحيتها شكرت الأستاذة يسرى خوار أعضاء المجلس لتلبيتهم الدعوة وحضور الإجتماع ووقوفهم بجانب المؤسسة في مختلف المجالات وتذليل الصعاب وتسهيل المهام.