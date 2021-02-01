محلي الجوف يناقش الخطط والتقارير لعام 2020م - 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي مع مدراء عموم المديريات، الخطط والتقارير لعامي 2020م – 2021م.

واستمع الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالجوف إلى تقارير مدراء عموم المديريات وما اعدوه من خطط العام 2021م.

واطلع المجتمعون على مستجدات التواصل مع برنامج الأغذية العالمي من قبل الوحدة التنفيذية وقيادة السلطة المحلية لاعتماد نازحين الجوف.

ووقف الاجتماع على انتهاكات حقوق الانسان والجرائم التي تطال المدنيين منها الالغام وعمليات النهب المستمر للممتلكات العامة والخاصة وآليات التعاون مع لجنة الحقوق والإعلام لرصدها وتوثيقها وايصالها للجهات المهتمة بحقوق الانسان في المحافل الدولية.