محافظ حضرموت يوجه بتوفير حافلة لنقل المعلمين من تريم إلى القف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدير عام مديرية القف سالم عيظة الكثيري.



واستمع المحافظ البحسني من مدير عام مديرية القف إلى أوضاع المديرية، وسير تنفيذ بعض المشاريع فيها، والصعوبات التي تواجه السلطة المحلية بالمديرية، وأبرز احتياجاتها.

واطلع محافظ حضرموت على نسبة إنجاز أعمال الشق في عقبة مدودة البالغة 60%، ووجه باعتماد سفلتة 10 كيلومتر من طرقات المديرية لتسهيل حركة تنقل المواطنين، كما وجه باعتماد توفير حافلة لنقل المعلمين من مديرية تريم إلى مديرية القف، لضمان استمرار العملية التعليمية بالقف، وضمن تدخلات السلطة بالمحافظة لدعم التعليم.

وعبّر مدير عام مديرية القف عن خالص شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، لدعمها المستمر والمتواصل للمديرية، وتلبية احتياجاتها الضرورية.