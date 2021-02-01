محافظ حضرموت يشدد على اتخاذ اجراءات قانونية تجاه الظواهر المخلة بالنظام والسلم الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اجتماعاً اليوم بالمكلا، ضم عددا من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية، لمناقشة بعض الظواهر المخلة بالأمن والسلم الاجتماعي.



وتطرق اللقاء الى القضايا التي تمس الإساءة للسلطة المحلية، وتستهدف السلم الاجتماعي والأمن الداخلي للمحافظة، وكذا الظواهر والممارسات التي تستهدف بعض المرافق والمؤسسات الحكومية.

وأكد محافظ حضرموت أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة عملت منذ تحرير ساحل حضرموت في الـ24 من ابريل 2016م على ارساء دعائم الأمن، وبناء جيش وطني وجهاز أمني وفق النظم المؤسسية، وحرصت على تثبيت الأمن، وأن يكون في مقدمة أولوياتها، وسالت من أجل ذلك دماء الشهداء من أبناء المؤسسة العسكرية والأمنية.

وشدد المحافظ البحسني على الاجهزة العسكرية والامنية والاستخباراتية باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الظواهر المخلة بالنظام والقانون والتي تمس الأمن الداخلي، وتستهدف زعزعة الأمن وطمأنينة المواطنين والسلم الاجتماعي الذي تنعم به المحافظة.