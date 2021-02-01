محافظ حضرموت يؤكد الاهتمام بحفظ تاريخ حضرموت السياسي والعسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن تاريخ حضرموت السياسي والعسكري يحظى باهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.



وقال المحافظ البحسني خلال لقائه، اليوم بالمكلا، اللجنة المكلفة بإنشاء المتحف العسكري، إن إعادة تأهيل متحف المكلا على نسق حديث ومتطور يأتي في سياق هذا التوجه، كما أن قيادة السلطة المحلية في طور التحضير حالياً لإنشاء متحف عسكري يحفظ تاريخ حضرموت العسكري والأمني لثلاث مراحل "ما قبل الاستقلال، وبعد الاستقلال، وعقب تحرير المكلا وساحل حضرموت في الـ24 من ابريل 2016م".

ووجه محافظ حضرموت اللجنة المكلفة بالإشراف على المتحف العسكري برئاسة العميد ركن صالح المعاري رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، بإنشاء متحف على مستوى متطور وحديث ونوعي، على أن يشمل مقتنيات ومعدات وأسلحة ووثائق ومخطوطات عسكرية تحاكي مراحل ما قبل الاستقلال إلى يومنا هذا، وتروي قصص ونضالات القادة العسكريين والأمنيين العظام وسير نضالهم والمعارك التي خاضوها وأبرز المعارك والأحداث التي شهدتها حضرموت، والتطرق للجيش النظامي وجيش البادية، وما تلاها من مراحل نضالية.

ودعا المحافظ البحسني رئيس وأعضاء اللجنة إلى الاستفادة من أبرز القادة العسكريين والأمنيين في سرد هذه الحقب التاريخية، والتوجه نحو مدن ساحل وهضبة ووادي وصحراء حضرموت، للاستزادة بالمعلومات الكافية، وإبراز جميع القادة، والتعريج على جميع المراحل والمنعطفات بمهنية ومصداقية.

حضر اللقاء، وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، وسكرتير اللجنة ملازم ثاني هشام الجابري، ومدير عام مكتب الآثار والمتاحف بساحل حضرموت رياض باكرموم، وعدد من القادة العسكريين والأمنيين أعضاء اللجنة