حملة لمنع اصطياد صغار السمك في محافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

تواصل الهيئة العامة للمصائد السمكية في المهرة، حملة ضد اصطياد صغار سمك على طول سواحل المحافظة.



وأكدت هيئة على تفعيل وتعزيز دور الرقابة والتفتيش البحري ومنع الصيد غير القانوني من استخدام الشباك والوسائل الممنوعة قانونيا في عملية الصيد.

ودعت الهيئة الصيادين إلى الالتزام بالقانون، متوعدة المخالفين بالمساءلة القانونية والعقوبات المحددة في قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية.

وذكرت هيئة المصائد السمكية، أن الحملة ستستمر على امتداد الشريط الساحلي بالمحافظة حتى القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد الحياة البحرية