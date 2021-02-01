شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021 الخليج 365 ـ عدن نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية.

وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا تسجيل حالة إصابة جديدة من حضرموت. وأضافت اللجنة عبر حسابها على تويتر أنه لم تسجل أي حالة شفاء أو وفاة لهذا اليوم. ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2121) منها (615) وفاة و(1426) تعافي