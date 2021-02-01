شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. حكومة معين تخفض رواتب الوزراء ونوابهم والوكلاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر وصف نفسه بالمطلع أن حكومة معين عبدالملك خفضت رواتب الوزراء ونوابهم والوكلاء من العملة الصعبة بنسبة عشرين بالمئة. واوضح المصدر في تصريحه المقتضب ل انباء عدن التخفيض سيبدا من العام الجاري ٢٠٢١م وتحديدا من مرتب شهر يناير. وتصرف الحكومة رواتب كبيرة وبالعملة الصعبة الوزراء ونوابهم والوكلاء ومن في حكمهم تكلف الحكومة مليارات الريالات شهريا.

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