شكرا لبحثكم عن خبر عناصرها من النساء : خلية استخبارات حوثية تقع في قبضة الامن بمارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهمت مليشيا الحوثي الإرهابية، الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب باختطاف سبع نساء واقتادتهن إلى جهة مجهولة.

وقالت المليشيات في بيان أطلع عليه “المشهد اليمني” إن الأجهزة الأمنية بمأرب داهمت منازل نازحين واختطفت سبع نساء، دون الاشارة إلى علاقتها بهذه الخلية.

ومساء يوم السبت، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، من إلقاء القبض على خلية تجسس حوثية، مكونة من ثماني نساء.

وقالت مصادر أمنية إن النساء المقبوض عليهن أودعن معتقلا تابعا للمخابرات، وكشفت التحقيقات الأولية عن ارتباطهن بعدد من الأشخاص المتواجدين في مأرب، وتم العثور في هواتفهن النقالة على رسائل بأشخاص يتم اغتيالهم.

وأشارت إلى أن القبض على عضوات الخلية يأتي بعد عملية رصد وتعقب استخباراتي استغرق شهرا كاملا حيث تم القبض عليهن في أحد المنازل وسط مدينة مأرب.