شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. مشرف حوثي يقتل تاجر يمني في عنس رميا بالرصاص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم قيادي حوثي بمحافظة ذمار، وسط اليمن، على قتل مواطن يمتلك محلا تجاريا بسبب رفضه دفع ما تسميه ميليشيات الحوثي “الخمس”.

و”الخمس” هو قانون لجبايات غير قانونية اقرته ميليشيا الحوثي في 2019، ويفرض دفع خمس المداخيل بما في ذلك المحلات التجارية الصغيرة والمحاصيل الزراعية وغيرها.

وذكرت مواقع اخبارية محلية، الأحد، أن المشرف الحوثي المدعو “أبوشهاب الخلقي” المكلف من قبل الميليشيا بتحصيل الاتاوات من سوق مارية بمديرية عنس غربي ذمار، أقدم على قتل المواطن علي زيد جحزر، الذي يملك محلا تجاريا صغيرا في السوق.

كما أشارت إلى أن المشرف الحوثي اقتحم مع عدد من مسلحيه محل المواطن وطلب منه دفع الخمس، الامر الذي رفضه الأخير.

وبحسب مصدر محلي، فقد خاطب جحزر المشرف الحوثي بالقول “دفعنا الزكاة التي فرضت علينا من الله أما الخمس هذا من اين جئتم به…لن ادفع فلسا”.

وأضاف، أن المشرف الحوثي بعد سماعه رفض مالك المحل لدفع الخمس، قام بتوجيه سلاحه الآلي (كلاشنكوف) إلى صدره واطلق عليه وابلا من الرصاص، مما أدى الى وفاته على الفور.

وتكررت حوادث القتل لمواطنين يرفضون قرارات او مطالب الميليشيا الحوثية وقيادتها في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها