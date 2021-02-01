عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عيدروس الزبيدي: زيارتنا إلى روسيا جاءت بدعوة رسمية

الإثنين 1 فبراير 2021

الخليج 365

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، عيدروس الزبيدي، إن زيارة وفد المجلس إلى روسيا الاتحادية، الأحد، جاءت بدعوة رسمية من الحكومة الروسية، للتباحث حول آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الجنوبية.



وأشار الزبيدي، في تصريح نشره موقع المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى أن وفد المجلس سيجري مباحثات مع وزارة الخارجية الروسية، ومع مجلس الشيوخ والنواب، إضافة إلى المراكز المتخصصة والمؤسسات العلمية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحقيق السلام، وتعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب واليمن والمنطقة، ”بما يلبي التطلعات المشروعة لشعبنا الجنوبي“، مؤكدًا ثقته في خروج هذه الزيارة بنتائج إيجابية ومثمرة.

وبعث الزبيدي رسالة إلى أبناء جنوب اليمن، أكد خلالها أن المجلس الانتقالي الجنوبي ”يسير بكم في طريق آمن، نحو استعادة الدولة، ونعاهدكم عهد الرجال للرجال بأننا ماضون في سبيل استقلال وتحرير بلادنا“.

ووصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلًا برئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، وعدد من أعضاء الهيئة الرئاسية للمجلس، الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، قادمًا إليها من العاصمة الإماراتية أبوظبي.