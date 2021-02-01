عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معين عبد الملك: يجب إعادة تقييم مسار السلام بعد هجوم عدن

الإثنين 1 فبراير 2021

الخليج 365

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، الأحد، أن الهجوم على مطار عدن يستدعي إعادة تقييم مسار السلام الحالي.



وقال في اتصال مرئي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، "هذا الهجوم الإرهابي يستدعي اعادة تقييم مسار السلام الحالي"، مجددا حرص الحكومة على المسار الإنساني وعمل كل الإجراءات والخطوات اللازمة لتسهيل أنشطة منظمات ووكالات الأمم المتحدة وكل شركاء العمل الإنساني والاغاثي.

جهود الإغاثة

كما ناقش الطرفان آليات التعاون المشترك بين الحكومة ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة لصياغة خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2021، وحشد الدعم اللازم لها بما في ذلك عقد مؤتمر مانحين لتمويلها.

وقال عبدالملك "تم انشاء لجنة لتطوير آلية للتعامل مع جهود الاغاثة وتيسير وصول المساعدات، وكذا ضمان استمرار عمل القطاع الخاص والبنوك خاصة في توفير المواد الغذائية الأساسية، بما يضمن عدم تاثر المواطنين خاصة في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية".

ولفت رئيس الوزراء الى أهمية البناء على التفاهمات بين الحكومة والأمم المتحدة لدعم خطط وبرامج الحكومة بما فيها تحقيق استقرار العملة والأمن الغذائي، وكذا استئناف النقاش حول مساهمة المجتمع الدولي في تغطية رواتب موظفي القطاع العام.. مشيرا الى تركيز الحكومة في برنامجها على ان يكون هذا العام عام التعافي، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالتعاون مع المجتمع الدولي.

هجوم بشع

بدوره، جدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ادانته للحادث الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة والذي وصفه بــ "الهجوم البشع".. مؤكدا استعداد الامم المتحدة لدعم الحكومة في جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية والانسانية.

وأوضح لوكوك، بأنه وبتواجد الحكومة على الارض في عدن فإن هذا يعطي دفعه لدعم جهود الاغاثة في اليمن، مؤكدا انه سيعمل على رفع مستوى الدعم لخطة الاستجابة الانسانية لهذا العام.

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة تسعى لعقد مؤتمر المانحين لتمويل خطة الاستجابة في اقرب وقت ممكن حتى تستمر ولا تتعرقل جهود الاغاثة القائمة.

3 صواريخ

وضرب هجوم إرهابي مطار عدن، في 30 ديسمبر الماضي، لحظة وصول طائرة تقل الحكومة الجديدة إلى المطار، وفيما نجا جميع من كان على متن الطائرة، قتل 26 شخصاً وأصيب حوالي 110 آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون وإعلاميون وعاملون في المطار ومسافرون كانوا بانتظار رحلتهم إلى القاهرة.

وتعرض المطار لهجوم إرهابي بثلاثة صواريخ، أحدها انفجر في الصالة الرئيسية للمطار، وآخر في مدرج المطار، وثالث في المكان الذي كان قد خصص لعقد المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة.