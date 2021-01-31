هويتي تكشف انتهاكات مقبرة القطيع بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - هويتي ترصد عدد من الانتهاكات في مقبرة القطيع

رصدت مبادرة هويتي لحماية المعالم التاريخية والاثرية صباح اليوم الاحد 31/1/2021م عدد من الانتهاكات في مقبرة القطيع الواقعة في مديرة صيرة. وتعد المقبرة من اقدم المقابر في المدينة وتضم في جنباتها آلاف من القبور التي يعود تاريخها لمئات السنين.

وتتعرض المقبرة للعبث والاهمال والانتهاك لحرماتها امام مرأى الجميع، وابرز تلك الانتهاكات هو تحويل المقبرة لخط مشاة لكافة الساكنين في منطقة جبل القطيع ومعظمهم من النازحين. كما اصبحت ابواب المقبرة مفتوحة للداخل والخارج وكل المارين من الاطفال والنساء والحيوانات والكلاب وكل من هب ودب دون رادع ديني او ضمير انساني.

بالاضافة الى عدم احترام حرمة المقبرة التي اصبحت استراحة لسماع الاغاني والمزح واللعب فيها من قبل الاطفال المتسولين الذين يتخذوا من حافة القبور مجلس لهم طوال الوقت.

ويرى فريق المبادرة ان عدم اتخاذ اي اجراءات رادعة لتلك التصرفات قد يدفع ضعفاء النفوس لتحويل المقبرة لمصرف لمياه المجاري نظرا لانتشار البناء العشوائي وكذا مقلب للقمامة.

ويدعو الفريق الجهات المختصة في مديرية صيرة وفي مقدمتهم المهندس ابراهيم منيعم ومكتب الاوقاف في المديرية لوضع حلول عاجلة لتلك الانتهاكات التي تتعرض له مقبرة القطيع والعمل على توفير حراسة واغلاق المقبرة امام المارة.