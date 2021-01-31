بجهود اليمني الامريكي الكبتن يحي عبيد..  شارع بإسم ابراهيم الحمدي بولاية نيويورك 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

شغل اليمني الامريكي الكبتن يحي عبيد عمل في إدارة الطيران الفيدرالي (FAA منصب مدير عام لإدارة التحكم بحركة الملاحة الجوية في مطار جون كندي الشهير ثاني اكبر مطارات امريكا والذي يقع في مدينة نيويورك.



قبل العمل في FAA ، كان يحيى ضابط أمن النقل في وزارة الأمن الداخلي في مطار LaGuardia ومطار أورلاندو. بدأ يحيى وظيفته الأولى في مطار كينيدي منذ ما يقرب من 20 عامًا للعمل في شركات الطيران. حصل على رخصة طيار خاص في عام 2003.

كجزء من خدمة المجتمع ، يشغل يحيى حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة المجتمع 11 في مدينة برونكس في ولاية نيويورك والذي يلعب دورًا استشاريًا لحكومة مدينة نيويورك ، والتي تمثل أكثر من 150,000 شخص.

كان يحيى أستاذاً جامعياً بدوام جزئي في كلية الطيران من 2009-2012 حيث قام بتدريس مراقبة الحركة الجوية وطقس الطيران.

ولد يحيى أحمد عُبيد في اليمن ثم هاجر إلى الولايات المتحدة مع اسرته عام 1991 وهو في الثامنة من عمره. أكمل تعليمه الابتدائي والثانوي ثم تحصل على رخصته التجريبية الخاصة في الطيران عام 2003، والتحق بعد ذلك بكلية Vaughn College وتحصل على بكالوريوس علوم إدارة الطيران عام 2005.