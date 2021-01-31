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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بجهود اليمني الامريكي الكبتن يحي عبيد.. شارع بإسم ابراهيم الحمدي بولاية نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
شغل اليمني الامريكي الكبتن يحي عبيد عمل في إدارة الطيران الفيدرالي (FAA منصب مدير عام لإدارة التحكم بحركة الملاحة الجوية في مطار جون كندي الشهير ثاني اكبر مطارات امريكا والذي يقع في مدينة نيويورك.
قبل العمل في FAA ، كان يحيى ضابط أمن النقل في وزارة الأمن الداخلي في مطار LaGuardia ومطار أورلاندو. بدأ يحيى وظيفته الأولى في مطار كينيدي منذ ما يقرب من 20 عامًا للعمل في شركات الطيران. حصل على رخصة طيار خاص في عام 2003.
كجزء من خدمة المجتمع ، يشغل يحيى حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة المجتمع 11 في مدينة برونكس في ولاية نيويورك والذي يلعب دورًا استشاريًا لحكومة مدينة نيويورك ، والتي تمثل أكثر من 150,000 شخص.
كان يحيى أستاذاً جامعياً بدوام جزئي في كلية الطيران من 2009-2012 حيث قام بتدريس مراقبة الحركة الجوية وطقس الطيران.
ولد يحيى أحمد عُبيد في اليمن ثم هاجر إلى الولايات المتحدة مع اسرته عام 1991 وهو في الثامنة من عمره. أكمل تعليمه الابتدائي والثانوي ثم تحصل على رخصته التجريبية الخاصة في الطيران عام 2003، والتحق بعد ذلك بكلية Vaughn College وتحصل على بكالوريوس علوم إدارة الطيران عام 2005.