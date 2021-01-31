هادي يعزي في وفاة الشخصية المالية احمد حسين ابوبكر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشخصية المالية احمد حسين ابوبكر الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية التي بعثها الى حسين أحمد حسين أبوبكر واخوانه، الى مناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته من خلال تقلده عددا من المناصب القيادية بينها عضو مجلس إدارة البنك المركزي، والقائم بأعمال المحافظ سابقًا والتي كان فيها مثالاً للمسؤول المخلص لوطنه ومجتمعه..مؤكدا ان الفقيد كان احد رواد الاقتصاد في مرحلة ما بعد الاستقلال.

وعبر الرئيس عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم .. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.