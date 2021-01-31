توزيع 2250 حقيبة مدرسية لابناء النازحين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم، توزيع الحقيبة المدرسية مع مستلزماتها لـ 2250 طالب من أبناء النازحين والايتام والمعاقين والمجتمع المضيف من الفئات الاشد فقرا او الاقل دخلا، والذي تنفذه جمعية رعاية طالب العلم الخيرية.



وأوضحت ممثلة الجمعية بالمحافظة لطيفة الصعفاني ان المشروع يهدف الى تخفيف الاعباء على الاسر المستهدفة في تدريس ابنائهم والحاقهم بالمدارس.

وبينت ان المستهدفين من المشروع يتوزعون على مدارس النازحين في مخيمي الميل والسويداء، ومدرستي رابعة والسلام بالمدينة.. لافتة الى تدخلات الجمعية الانساني في المجال التربوي بالمحافظة ومنها مشاريع ترميم مدرستين وبناء مدرستين اخرى.