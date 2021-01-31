شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة البصر الخيرية تبدأ الثلاثاء القادم حملة طبية لمكافحة امراض العيون بين طلاب المدارس بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تبدأ بعد غد الثلاثاء في محافظة مارب، حملة طبية لمكافحة العمى وامراض العيون في اوساط طلاب المدارس تنفذها مؤسسة البصر الخيرية العالمية بالتعاون مع مكتبي الصحة العامة والسكان، والتربية والتعليم بالمحافظة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية.



وناقش الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم في مكتب الصحة وضم مسئولي مختلف الاطراف، الترتيبات النهائية لانطلاق الحملة التي تستهدف معاينة 50 الف طالب وطالبة في مدارس اربع مديريات هي (المدينة، الوادي، الجوبة، وحريب) للكشف عن امراض العيون وصرف الادوية المجانية بما يعزز من الصحة المدرسة ومستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب وتخفيف معاناتهم من امراض العيون.