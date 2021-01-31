ثمانية قتلى وجرحى في حوادث متفرقة بمحافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب ثمانية أشخاص في حوادث أمنية متفرقة شهدتها محافظة إب، وسط البلاد.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن 4 أشخاص قتلوا فيما أصيب 4 آخرون في حوادث جنائية شهدتها مديريات (المشنة، ريف إب، المخادر، ذي السفال) خلال اليومين الماضيين.



وبحسب المصادر فإن مواطناً يُدعى (محمد عبدالله يحيى اسماعيل المفتي) قُتل برصاص عمه (ماجد يحي اسماعيل المفتي) في خلاف على بئر ماء في مديرية المخادر (شمال).



وفي مديرية المشنة (شرق) أفادت المصادر بمقتل المواطن "عمر علي مهيوب النقيب" برصاص مسلح يُدعى "علي محمد نصر العواضي"، في خلافات شخصية.



وفي مديرية ريف إب، قُتل مواطن يُدعى "مالك علي محمد محمد الجراش" برصاص مسلح يدعى "نشوان علي حسن هلال" في خلافات شخصية.



وقتل شخص وأصيب 4 آخرون في مديرية ذي السفال( جنوب) في صراع على أراضي بمدينة القاعدة.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للسلاح زادت معه حدة الجرائم الجنائية.



وخلال العام الماضي قتل وأصيب 222 مدنياً في صراعات مسلحة وفوضى أمنية، وفق تقرير حديث لمنظمة الجند الحقوقية.

