البكري يناقش ترتيبات فعالية اربعينية شهداء مطار عدن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الشباب والرياضة نايف البكري، اليوم اللجنة المنظمة للفعالية الرياضية التي ينظمها مطار عدن الدولي لإحياء اربعينية شهداء العمل الإرهابي الحوثي الغادر الذي استهدف الحكومة في المطار في الـ 29 ديسمبر الماضي.



وناقش اللقاء الترتيبات الجارية لتنظيم الفعالية المتمثلة باقامة مباراة تكريمية تجمع لاعبي الزمن الجميل من فريقي التلال ووحدة عدن مطعمين بلاعبين من باقي أندية العاصمة المؤقتة عدن يوم 9 فبراير المقبل.

وأكد البكري تسخير كل امكانيات الوزارة ممثلة بمكتبها بعدن لإنجاح الفعالية لما تمثله من إدانة رياضية وشعبية للإرهاب الحوثي وعدوانه المستمر على عدن منذ 2015 وحتى اليوم.

من جانبه استعرض مدير عام المطار، رئيس اللجنة المنظمة، عبدالرقيب العمري، طبيعة الفعالية وهدفها الرياضي والاجتماعي، والترتيبات التنظيمية والامنية المعدة لإنجاح الحدث الرياضي الكبير الذي سيحتضنه ملعب الحبيشي بعدن.